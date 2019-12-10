Облдума решила отклонить предложение объявить памятной датой день ликвидации Саратовского авиазавода

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-10T11:40:41+03:00

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С инициативой об установлении памятной даты в день подписания документов о прекращении деятельности Саратовского авиазавода выступил член комитет по культуре, общественным отношениям и информационной политике, представитель КПРФ Александр Анидалов.

Он пошел дальше и предложил называть эту дату Днем гибели саратовской промышленности. По его мнению, это способ понять и не забывать своих ошибок, а также знак уважения к тем, кто создавал этот завод и долгие годы работал на предприятии.

Руководитель комитета Алла Лосина заявила, что все заключения экспертов на эту инициативу — отрицательные. Она привела пример филологической экспертизы, которую провел профессор СГУ Валерий Прозоров. В ней указано, что инициатива вступает в противоречие с текстом закона о памятных датах. Лосина напомнила, что с 2013 года в Саратовской области открылось 13 новых заводов, «говоря о гибели промышленности вы не правы».

- Ваши лингвисты притянули за уши то, что хотела бы видеть власть, у нас же есть дата 22 июня — день начала Великой отечественной войны, — ответил Анидалов.

Промышленник и депутат Николай Бушуев, рассказал, что понимает немного больше в промышленности, чем автор инициативы Анидалов.

- Промышленность жила, живет и будет жить. И половина зарплаты, которую вы и ваши товарищи в думе получаете, приходит от налогов с обрабатывающих производств, от промышленности. У нас появились целые новые кластеры промышленности. Так что не дождетесь, — сказал Бушуев.

Его поддержал депутат и руководитель региональной ТПП Алексей Антонов.

- Авиазавод развалил директор Ермишин, член коммунистической партии, участник съезда, о чем вы говорите? Вы разберитесь с червяками у вас в подвалах и в головах, — заметил Антонов.

Писной подчеркнул, что это была бы памятная дата работникам, которые не смогли победить своим менеджерам.

- Ставить памятникам бездарям — руководителям — я категорически против, — заявил Писной.

После того как большинство фракций высказались за прекращение прений, депутат от КПРФ Николай Бондаренко взял заготовленный громкоговоритель и начал кричать с места. Председательствующий спикер Александр Романов был вынужден объявить перерыв в заседании.

После перерыва депутаты большинством голосов отклонили предложение Анидалова.

ИСТОЧНИК KP.RU