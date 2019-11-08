СУСК проверит УК «Красная» из-за жалоб жильцов на червей в подвале
В Саратове начата проверка деятельности УК «Красная».
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проверка была инициирована после публикаций в СМИ о бездействии управляющей компании.
Предварительно уже установлено, что руководство УК исполняет обязанности ненадлежащим образом. В частности, поступали жалобы от жителей домов на Топольчанской и Тархова. Там нет горячей воды, подвалы затоплены, там скопились черви, а во дворах не убирается мусор.
При этом в домах не проводится капитальный ремонт, несмотря на то, что жильцы оплачивают его регулярно. В связи с этим им приходится вести работы своими силами.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, одним из руководителей УК «Красная» является депутат областной думы Николай Бондаренко.
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ИСТОЧНИК KP.RU