Дольщики отметили особое внимание Вячеслава Володина к их проблемам

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-08T12:47:18+03:00

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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин и Губернатор Валерий Радаев провели расширенное заседание рабочей группы по вопросам участников долевого строительства. В обсуждениях приняли участие генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олег Говорун, депутаты ГД РФ, облдумы, застройщики, дольщики.

Одной из ключевых тем стала поддержка дольщиков в рамках нового законодательства, предусматривающего компенсационные выплаты.

- В 2016 году я хотела приобрести квартиру в строящемся доме на улице Огородная в Заводском районе Саратова. Его должны были сдать во второй половине 2019 года, но в данный момент он не готов даже наполовину. Когда мы приобретали квартиру, застройщик ООО «СаратовРегионСтройС» показался нам надежным, но сейчас мы понимаем, что необходимо все перепроверять. Я очень рада, что по нашему дому принято решение по выплате компенсаций. Для нас это уникальный шанс решить затянувшуюся проблему. Это стало возможным благодаря особому вниманию к обманутым дольщикам со стороны Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина и активной работе руководства региона, – заявила дольщица Мария Силайчева, подавшая заявление на получение денежной компенсации.

Для справки:

Прием заявлений от дольщиков на выплату денежных компенсаций от Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства стартовал в Саратовской области 3 декабря. Это стало возможным после переговоров спикера ГД Вячеслава Володина с руководством компании. Публично-правовая компания взяла на себя решение проблемы с 31 долгостроем на территории области за счет средств федерального бюджета.

По информации Фонда, наш регион стал первым, где открыт прием. На первом заседании Наблюдательного совета Фонда было принято положительное решение о выплатах компенсаций обманутым дольщикам по следующим домам:

- г. Саратов, пр. Строителей (Фонд жилищного строительства);

- г. Саратов, ул. Ново-Астраханская, 38А (ООО «Град-Инвест»);

- г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42 (ООО «Новый Дом»);

- Саратовская область, г. Энгельс, Берег Волги (ООО «Новый Дом»);

- г. Саратов, ул. Огородная (ООО «СаратовРегионСтройС»);

- г. Саратов, 2-й Совхозный пр., 1 очередь (ООО «СаратовРегионСтройС»);

- г. Саратов, 2-й Совхозный пр., 2 очередь (ООО «СаратовРегионСтройС»).

ИСТОЧНИК KP.RU