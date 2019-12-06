2019-12-06T16:29:19+03:00
Общество

Получивших компенсацию обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ

Такая поправка в закон обсуждается в России
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин проводит в Саратове совещание по проблемам обманутых дольщиков. Вместе с ним тему обсуждают председатель ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», заместитель генерального директора ДОМ.РФ Олег Говорун, а также представители правительства области.

Вячеслав Володин отметил, что необходимо как можно скорее использовать те возможности, который дал федеральный закон о выплатах компенсаций дольщикам.

- Объяснять не надо почему? В Московской области 700 с лишним домов, в Самарской – 50 с лишним. А там бюджеты больше. Нам надо до конца года пройти все процедуры через Фонд, 9 декабря ещё два дома пойдут – заявил Володин.

Он также призвал не углубляться в тему выплаты юридическим лицам.

Олег Говорун озвучил цифры: чтобы закрыть проблему с обманутыми дольщиками по всей России необходимо порядка 500 млрд рублей – сейчас 32,5 млрд и 39 млрд ещё в компенсационной фонде.

- На следующий год расчеты показывают, что 15 ещё млрд соберем, – сказал он.

По словам Володина, суммарно в этом году и в следующем будет собрано 10% от необходимости.

- И при этом решаем все, что обещаем по региону, а не 10% дольщиков. Не думайте, что другие регионы спят, они намного сильнее нас, – отметил он. – У нас две стороны: власть и дольщики, надо совместно решать проблему. Бюджет у нас дефицитный. И не надо поднимать и лоббировать вопросы юридических лиц, которые покупали квартиры в проблемных домах. Мне стыдно перед теми, кто сюда приехал сегодня от ДОМ.РФ и подставили плечо.

Володин заявил, что уже заручился поддержкой руководства страны и подготовлена поправка в закон, по которой дольщики, получившие компенсацию, будут освобождены от уплаты НДФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина погиб при падении с седьмого этажа
В Саратове мать с двумя детьми госпитализированы с отравлением
ДОМ.РФ обратился в Генпрокуратуру из-за мошенничества в «Капитель 2002»
Володин предложил за три года сделать Саратов самым благоустроенным городом
Володин дольщикам «Капитель 2002»: жулья много вокруг!
Панков: На встрече с Володиным – хорошие новости для дольщиков
Володин предложил расстаться с традицией застройщиков рассчитываться жильем
Саратовские предприниматели рассказали о своем опыте экспорта
Под Саратовом подросток украл с помощью сим-карты более 4 тыс. рублей
Саратовские бизнесмены посетят Монголию и Китай
Сотрудники компании «Саратовгаз» устранили нарушения в работе газового оборудования, которые могли повлечь за собой отравление угарным газом
Улицы Саратова от снега убирали 225 человек
Под Вольском водитель грузовика не смог подкупить полицейского
В Саратове прошел конкурс юных художников
Выплаты обманутым дольщикам в Саратове в среднем на 30% превысят их затраты на квартиры
Работникам балашовского ЖКХ вернули 10 млн рублей долгов по зарплате
В Саратове прошел круглый стол для волонтеров
Житель Маркса проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
В Саратовской области более 9,5 тыс. семей получают выплату на первенца
Злостный алиментщик из Энгельсского района «потерял» описанный телевизор
Панков: Володин предложил жителям Балаково придумать название будущего аэропорта
В Саратове пройдет турнир по армейскому рукопашному бою в честь Героя России