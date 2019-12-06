Получивших компенсацию обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-06T16:29:19+03:00

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин проводит в Саратове совещание по проблемам обманутых дольщиков. Вместе с ним тему обсуждают председатель ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», заместитель генерального директора ДОМ.РФ Олег Говорун, а также представители правительства области.

Вячеслав Володин отметил, что необходимо как можно скорее использовать те возможности, который дал федеральный закон о выплатах компенсаций дольщикам.

- Объяснять не надо почему? В Московской области 700 с лишним домов, в Самарской – 50 с лишним. А там бюджеты больше. Нам надо до конца года пройти все процедуры через Фонд, 9 декабря ещё два дома пойдут – заявил Володин.

Он также призвал не углубляться в тему выплаты юридическим лицам.

Олег Говорун озвучил цифры: чтобы закрыть проблему с обманутыми дольщиками по всей России необходимо порядка 500 млрд рублей – сейчас 32,5 млрд и 39 млрд ещё в компенсационной фонде.

- На следующий год расчеты показывают, что 15 ещё млрд соберем, – сказал он.

По словам Володина, суммарно в этом году и в следующем будет собрано 10% от необходимости.

- И при этом решаем все, что обещаем по региону, а не 10% дольщиков. Не думайте, что другие регионы спят, они намного сильнее нас, – отметил он. – У нас две стороны: власть и дольщики, надо совместно решать проблему. Бюджет у нас дефицитный. И не надо поднимать и лоббировать вопросы юридических лиц, которые покупали квартиры в проблемных домах. Мне стыдно перед теми, кто сюда приехал сегодня от ДОМ.РФ и подставили плечо.

Володин заявил, что уже заручился поддержкой руководства страны и подготовлена поправка в закон, по которой дольщики, получившие компенсацию, будут освобождены от уплаты НДФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU