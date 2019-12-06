Выплаты обманутым дольщикам в Саратове в среднем на 30% превысят их затраты на квартиры

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-06T15:54:43+03:00

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В Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин проведет совещание по вопросам обманутых дольщиков.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в обсуждении примут участие председатель ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», заместитель генерального директора ДОМ.РФ Олег Говорун.

По словам Плутника, в правительстве Саратовской области сложилась уникальная для России система работы с Фондом помощи обманутым дольщикам.

- Сейчас мы работаем над тем, чтобы людям, обманутым дольщикам из других городов не надо было приезжать в Саратов, чтобы получить компенсации. До конца этого года мы примем решения по выплатам дольщикам 16 проблемных домов в общей сложности в Саратовской области. Уже на следующей неделе добавятся три к тем семи, которые уже рассмотрены. К 2021 году, думаю, проблемы всех обманутых дольщиков в Саратовской области будут решены, — считает Александр Плутник.

Олег Говорун отметил, что Фонд берет на себя более 30 проблемных домов.

- В план 2019 года были включены дополнительно шесть домов, а четыре, наоборот, перенесли на февраль, — отметил он.

Причем по первым семи объектам будут восстановлены права 950 граждан.

В Саратове уже десять человек получили компенсации. По словам Олега Говоруна, средние суммы выплат на 30% выше, чем те, что люди платили в свое время за квартиры.

- К примеру, женщина сегодня получала компенсацию в 1,6 млн рублей, а за квартиру она в свое время отдала 1,05 млн. Исключение будет только по дому в Энгельсе, на улице Берег Волги, там были сильно завышены цены. Всю информацию можно получить на специальном сайте, — сообщил Олег Говорун.

На сегодня уже более 160 человек в Саратове обратились с заявлениями на компенсацию.

Напомним, подать их можно было с 3 декабря. Саратовская область стала первым регионом по приему заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU