2019-12-07T19:36:29+03:00
Общество

Жителям Энгельса вернули отопление через 16 часов

Без тепла оставались 32 тыс. горожан [фото, видео]
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» завершил работы в Энгельсе.

- Работы закончены, теплоресурс со стороны «Т Плюс» подается, – сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе филиала.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Напомним, отопление более 160 домов Энгельса сегодня, 7 декабря, было отключено в 4 часа утра. Без тепла провели выходной более 32 тыс. человек.

По данным компании, на месте поврежденного теплопровода по проспекту Строителей работали две бригады.

Работы "Т Плюс" в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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