Жителям Энгельса вернули отопление через 16 часов

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-07T19:36:29+03:00

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Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» завершил работы в Энгельсе.

- Работы закончены, теплоресурс со стороны «Т Плюс» подается, – сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе филиала.

Напомним, отопление более 160 домов Энгельса сегодня, 7 декабря, было отключено в 4 часа утра. Без тепла провели выходной более 32 тыс. человек.

По данным компании, на месте поврежденного теплопровода по проспекту Строителей работали две бригады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/748376" frameborder="0"></iframe> Работы "Т Плюс" в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU