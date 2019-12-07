Жителям Энгельса вернули отопление через 16 часов
Без тепла оставались 32 тыс. горожан [фото, видео]
.Фото: Александр Уриевский
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Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» завершил работы в Энгельсе.
- Работы закончены, теплоресурс со стороны «Т Плюс» подается, – сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе филиала.
.Фото: Александр Уриевский
Напомним, отопление более 160 домов Энгельса сегодня, 7 декабря, было отключено в 4 часа утра. Без тепла провели выходной более 32 тыс. человек.
По данным компании, на месте поврежденного теплопровода по проспекту Строителей работали две бригады.
Работы "Т Плюс" в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU