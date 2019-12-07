В Энгельсе 20 тыс. жителей всю субботу проведут без отопления из-за работ «Т Плюс»
С раннего утра в Энгельсе Саратовской области отключено отопление.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начались ремонтно-восстановительные работы на коммуникациях по проспекту Строителей.
Ранее сообщалось, что без тепла город останется в пятницу, однако было принято решение «заморозить» Энгельс в выходной день. Как пояснили в филиале, это связано с тем, что в зону отключения попадает много объектов соцсферы.
С 4 часов утра нет тепла в 161 доме на улицах Тельмана, Степная, Полтавская, Минская, Ленинградская, Краснодарская, Волоха, проспектах Энгельса, и Строителей и других. Из них 17 объектов соцсферы.
В зоне отключения проживают около 20 тыс. человек.
Энергетики пообещали восстановить отопление к 20 часам.
- Место проведения работ расположено на зеленой зоне. Пешеходов просят не заходить за ограждения и соблюдать правила безопасности около ремонтируемого объекта, – заявили на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU