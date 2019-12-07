2019-12-07T11:40:16+03:00
Общество

Число замерзающих из-за отключения тепла жителей Энгельса выросло до 32,5 тыс.

Среди них 8 217 детей
Екатерина Семенова
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ГУ МЧС по Саратовской области уточнило масштаб отключения тепла в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, общее число жителей, которые 7 декабря, в субботу, остались без отопления, превышает 32,5 тыс. человек. Из них 8 217 детей.

В зоне отключения 161 дом разной этажности и несколько социальных объектов: детские сады №11, 17, 33, 35, 68, 78, школы №1, 18, 32, гимназия №8, женская консультация перинатального центра, стоматологическая и детская поликлиники.

Работы на поврежденном водоводе d-820 мм ведутся на проспекте Строителей, 10, напротив поликлиники №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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