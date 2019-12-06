Отключение отопления в Энгельсе перенесли на день

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-06T09:09:51+03:00

Тепла не будет у жителей домов на 19 улицах

Изменить размер текста: A A

Отключение отопления в Энгельсе Саратовской области перенесено на день.

Как сообщает портал teplo.energy, работы, которые должны были начаться в 04:00 сегодня, 6 декабря, перенесены на то же время 7 декабря.

Напомним, от отопления будут отключены дома на 19 улицах, среди которых проспект Строителей, проспект Фридриха Энгельса, Полтавская, Смеловская, Тельмана и другие.

Отопление подадут примерно в 20:00 7 декабря, когда закончат ремонт трубопровода на проспект Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU