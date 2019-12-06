Отключение отопления в Энгельсе перенесли на день
Тепла не будет у жителей домов на 19 улицах
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Отключение отопления в Энгельсе Саратовской области перенесено на день.
Как сообщает портал teplo.energy, работы, которые должны были начаться в 04:00 сегодня, 6 декабря, перенесены на то же время 7 декабря.
Напомним, от отопления будут отключены дома на 19 улицах, среди которых проспект Строителей, проспект Фридриха Энгельса, Полтавская, Смеловская, Тельмана и другие.
Отопление подадут примерно в 20:00 7 декабря, когда закончат ремонт трубопровода на проспект Строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU