2019-12-05T16:37:40+03:00
Общество

Дома на 19 улицах Энгельса завтра останутся без отопления

Подача теплоресурса будет приостановлена в четыре утра
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области завтра, 6 декабря, отключат отопление в домах на 19 улицах.

- Подача теплоресурса будет приостановлена в четыре утра для ремонта на трубопроводе на проспекте Строителей, — сообщили «КП-Саратов» на портале Teplo.energy.

Отопления не будет у жителей улиц: проспект Строителей, проспект Фридриха Энгельса, 148-й Черниговской дивизии, Волоха, Золотовская, Кожевенная, Комсомольская, Краснодарская, Ленинградская, Маяковского, Минская, Одесская, Полтавская, Смеловская, Саратовская, Советская, Степная, Строительная и Тельмана.

Ремонт на трубопроводе закончат примерно в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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