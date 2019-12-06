Трофимовский мост полностью закрыли для саратовцев

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-06T09:36:18+03:00

Фото со страницы в Instagram

На въезде установлены ограждения и предупреждающие знаки

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Трофимовский мост в Ленинском районе Саратова полностью закрыли для прохода.

- Установлены ограждения и предупреждающие знаки, снесены зеленые насаждения, произведен демонтаж освещения, — сообщил аккаунт путепровода в соцсети Instagram.

Сейчас рабочие продолжают бурить, чтобы проложить каналы и перенести подземные сети.

Горожан просят быть осторожнее около проводимых на Трофимовском мосту работ.

Напомним, путепровод закрыли для автомобилей и общественного транспорта 18 ноября. Теперь автобус №6 и троллейбус №5 курсируют по измененной схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU