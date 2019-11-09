Трофимовский мост для общественного транспорта закроют 12 ноября
Во вторник в Саратове закроют Трофимовский мост для общественного транспорта.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, работы начнутся с 12 ноября, что приведет к изменению троллейбусного маршрута №5 и автобусного №6.
Троллейбус «пятерка» будет курсировать от Музейной площади до поселка Елшанка, не сворачивая на мост.
Автобус №6 будет ходить через мост на 3-й Дачной, далее через кольцо СНИИМ по улице Шехурдина до пересечения со 2-й Прокатной. А оттуда до дворца «Техстекло» по Измайлова, Загороднева, Ломоносова. Конечная остановка будет там, где сейчас останавливается троллейбус №5 – на улице Зеркальная.
Движение автомобилей по мосту также будет закрыто, но только к концу следующей недели.
Напомним, необходимость закрытия моста связана с его высоким износом и предстоящей реконструкцией. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU