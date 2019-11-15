Трофимовский мост закроют 18 ноября
Мэрия просит автомобилистов продумать пути движения
Изменить размер текста:
Трофимовский мост в Саратове полностью закроют 18 ноября, в понедельник.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, движение будет перекрыто с 12 часов дня.
Уже изменилась схема движения троллейбусов №5 и автобусов №6. Однако, как ранее сообщала «Комсомолка», некоторые водители автобусов проигнорировали запрет движения по мосту и продолжают ездить.
Мэрия просит автомобилистов продумать пути движения.
ИСТОЧНИК KP.RU