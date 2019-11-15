2019-11-15T16:24:30+03:00
Общество

Трофимовский мост закроют 18 ноября

Мэрия просит автомобилистов продумать пути движения
Екатерина Семенова
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Трофимовский мост в Саратове полностью закроют 18 ноября, в понедельник.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Саратова, движение будет перекрыто с 12 часов дня.

Уже изменилась схема движения троллейбусов №5 и автобусов №6. Однако, как ранее сообщала «Комсомолка», некоторые водители автобусов проигнорировали запрет движения по мосту и продолжают ездить.

Мэрия просит автомобилистов продумать пути движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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