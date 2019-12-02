Завтра в Саратове снова ожидается гололедица
Завтра, 3 декабря, синоптики обещают саратовцам переменную облачность без существенных осадков, утром будет туман с видимостью от 500 до 1000 метров.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, также будет изморозь менее 20 мм.
Есть и удручающая новость: ночью и днем 3 декабря в Саратове ожидается гололедица.
Граждан предупреждают о риске возникновения аварий и затруднениях в работе транспорта.
Напомним, утром такие погодные условия принесли первые страдания жителям: с утра произошло несколько аварий в Ленинском районе, также были затруднения в центре города.
Пешеходам пришлось не лучше: «каток» на дорогах вынуждает граждан лавировать и проявлять чудеса акробатики. У кого-то это получается хорошо, но для пожилых граждан такие занятия могут закончиться очень плачевно.
ИСТОЧНИК KP.RU