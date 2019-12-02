2019-12-02T11:45:46+03:00
Происшествия

Пенсионер сломал ногу на обледеневшем тротуаре Саратова

Жители города возмущены бездействием администрации
Екатерина Семенова
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В Саратове пенсионер сломал ногу при падении на скользком тротуаре.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ЧП случилось на улице Мичурина, между Некрасова и Комсомольской.

У пострадавшего, который шел с внуками в школу, подозрение на перелом шейки бедра.

- Скорая по пробкам едет 30 минут (это быстро). Все это время дедушка лежит на земле, любое движение — острая боль. Лишь бы не присоединились переохлаждение и пневмония, — пишут очевидцы.

Сегодня, 2 декабря, большинство улиц Саратова покрыты льдом. Очевидцы из разных районов сообщают, что передвижение по тротуарам превращается в настоящий квест, где человеку на каждом шагу грозят серьезные травмы.

- По всему городу под ногами качественный гладкий лед без намека на реагенты или старый добрый песок, — отмечают горожане.

Организаторы группы «Родительский контроль» обратились к главе Саратова Михаилу Исаеву и администрации с возмущением о необработанных дорогах и намерены проверить завтра участок улицы, где упал пенсионер.

Кстати, сегодня мэрия действительно не публиковала данных об уборке улиц от наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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