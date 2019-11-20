2019-11-20T21:14:25+03:00
Общество

ПАО «Т Плюс» пообещало саратовцам улучшения качества теплоснабжения через 25 лет

Тариф повышают уже сейчас
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В Саратове состоялось заседание Межотраслевого совета потребителей при губернаторе и Общественного совета при комитете регулирования тарифов.

Темой обсуждения стала инвестиционная программа Саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

По словам директора филиала Александра Шудегова, саратовцы смогут ощутить улучшение в сфере снабжения горячей водой и теплом. Для этого компания планирует вложить до 2043 года 12 млрд рублей.

Участники совещания, впрочем, отнеслись несколько скептически. Например, депутат областной думы Леонид Писной засомневался, что собравшиеся в зале доживут до конца концессии.

Примечательно, что повышение цен на теплоресурсы вводится уже сейчас, не дожидаясь улучшения качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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