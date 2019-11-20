ПАО «Т Плюс» пообещало саратовцам улучшения качества теплоснабжения через 25 лет
В Саратове состоялось заседание Межотраслевого совета потребителей при губернаторе и Общественного совета при комитете регулирования тарифов.
Темой обсуждения стала инвестиционная программа Саратовского филиала ПАО «Т Плюс».
По словам директора филиала Александра Шудегова, саратовцы смогут ощутить улучшение в сфере снабжения горячей водой и теплом. Для этого компания планирует вложить до 2043 года 12 млрд рублей.
Участники совещания, впрочем, отнеслись несколько скептически. Например, депутат областной думы Леонид Писной засомневался, что собравшиеся в зале доживут до конца концессии.
Примечательно, что повышение цен на теплоресурсы вводится уже сейчас, не дожидаясь улучшения качества.
ИСТОЧНИК KP.RU