Озвучены адреса в Саратове, где повысят тарифы на тепло
Сегодня, 24 октября, в Саратовской городской думе прошло 57-е очередное заседание.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутат Дмитрий Сорокин предложил почтить память погибшей Елизаветы Киселёвой минутой молчания, все с ним согласились.
Первым вопросом стало увеличение предельного индекса платы за коммунальные услуги до 4% для 27 домов. Сейчас ряд домов подключен к котельным МУП «Саратовский коммунальный комплекс», но сети планируется передать в концессию ПАО «Т Плюс».
Были озвучены адреса, которых коснется повышение: перекресток 2-й Электронной и Мамонтова, 1 и 3-й Нефтяной проезды, теплотрасса от котельной вагонное депо Нефтяная до ЦТП 1-й Нефтяной проезд, 3-й Нефтяной проезд, коммуникации в Увеке и сооружение теплотрассы от котельной до жилых домов №№7 и 9 на 2-й Электронной улице и Днепропетровской, 16.
Было отмечено, что имущество передается в крайне неудовлетворительном состоянии. При этом право муниципальной собственности не прекращается.
Депутат Юрий Ерофеев подчеркнул, что концессия сейчас — это единственный выход.
Депутат Дмитрий Кудинов сравнил, что в Саратове не самые дорогие тарифы, даже среди своих соседних регионов.
После этого присутствующие перешли ко второму вопросу повестки — увеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года на 7,7%. По мнению комитета по регулированию тарифов, в противном случае, рост может составить 11,8%.
Максим Сиденко признал, что «мы бы сами не хотели ничего повышать». Он отметил, что подобные меры необходимы для инвестиции в качество услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU