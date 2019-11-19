2019-11-19T17:55:10+03:00
Общество

Писной ответил Исаеву по поводу проверки планов застройщиков на соответствие действительности

Депутат заметил, что мэр говорил лишь об одном направлении работы, которую уже ведут депутаты облдумы
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Михаил Исаев и Леонид ПиснойМихаил Исаев и Леонид ПиснойФото: Александр Уриевский
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Леонид Писной, депутат Саратовской областной думы, прокомментировал инициативу мэра Саратова о проведении ревизии всех проектов развития территорий в городе. Это делается для того, чтобы выявить все несовпадения заявленных к строительству соцобъектов и их реального воплощения. Как отметил мэр, люди покупают жилье, видя в рекламных буклетах застройщика будущие школы и детсады, которые на самом деле никто строить не собирается.

Писной заметил, что градоначальник говорил лишь об одном из вопросов, который будет учтен в постановлении областной думы.

– После того как Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин дал посыл депутатам Саратовской областной Думы, фракцией «Единая Россия» прорабатывается проект постановления, который направлен на исправление ошибок, которые привели к обоснованным жалобам жителей Саратова.

Изменения коснутся не только прекращения точечной застройки, но и прекращения строительства микрорайонов с нарушениями норм градостроительного проектирования.

То, о чем говорит Михаил Исаев, это лишь начало пути решения данного вопроса – одна из составных частей того, о чем будет говориться в постановлении Саратовской областной Думы, так как на сегодняшний день все, что связано с комплексной застройкой в принципе урегулировано, но нет координирующего документа который бы позволил реализовать все это на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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