Мэр Саратова потребовал от застройщиков вычеркнуть из рекламных буклетов школы и детсады, которые строить на самом деле не будут

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-18T15:34:17+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев поручил провести до 1 декабря анализ всех утвержденных проектов планировки территорий в городе на соответствие новым Правилам землепользования и застройки и местным нормативам градостроительного проектирования.

Это требуется потому, что ряд застройщиков, «рисуя всё это в рекламном буклете, не водворяют данных обещаний в жизнь».

Если в ходе проверки такие несостыковки обнаружатся, уличенных в обмане застройщиков заставят до 1 июня 2020 года – нет, не построить обещанные объекты, а внести изменения в проекты. Чтобы саратовцы, при покупке жилья, не обманывались будущими школами и детсадами, которые на самом деле строить никто не собирается.

- Заявленное на бумаге строительство должно совпадать с реальной ситуацией», - заявил Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU