2019-11-19T14:29:02+03:00
Общество

В Саратове 89 домов останутся без отопления до позднего вечера

В «Т Плюс» пообещали ликвидировать аварию на сетях ориентировочно к 22.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дефект на трубопроводе в районе пересечения улиц Тверская и Деловая в Ленинском районе Саратова обнаружили накануне, 18 ноября.

- Ремонтно-восстановительные мероприятия ведутся в усиленном режиме. По информации «Т Плюс», на участке работают две бригады и шесть единиц техники. Энергетики должны устранить аварию к 22.00. После этого планируется возобновить подачу тепла, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ. Чиновники настаивают, чтобы «Т Плюс» завершила все работы в обозначенные сроки.

Напомним, с 9 утра от тепла отключены 89 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24