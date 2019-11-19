В Саратове 89 домов останутся без отопления до позднего вечера

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-19T14:29:02+03:00

В «Т Плюс» пообещали ликвидировать аварию на сетях ориентировочно к 22.00

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Дефект на трубопроводе в районе пересечения улиц Тверская и Деловая в Ленинском районе Саратова обнаружили накануне, 18 ноября.

- Ремонтно-восстановительные мероприятия ведутся в усиленном режиме. По информации «Т Плюс», на участке работают две бригады и шесть единиц техники. Энергетики должны устранить аварию к 22.00. После этого планируется возобновить подачу тепла, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ. Чиновники настаивают, чтобы «Т Плюс» завершила все работы в обозначенные сроки.

Напомним, с 9 утра от тепла отключены 89 жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU