Из-за аварии «Т Плюс» без отопления в Саратове сидят жители 89 домов
Тепло обещают подать к десяти вечера
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Прокуратура Саратова контролирует ремонт на сетях ПАО «Т Плюс».
- Подача отопления прекращена в 89 домах по улицам Вишневая, Лунная, Саперная, Деловая и другим и в семи объектах соцсферы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Напомним, тепло отключили из-за аварии на теплотрассе на пересечении улиц Тверская и Деловая.
Ремонт проводят две бригады «Т Плюс» и шесть единиц техники.
Энергетики обещают подать тепло к десяти вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU