Из-за аварии «Т Плюс» без отопления в Саратове сидят жители 89 домов

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-19T10:38:41+03:00

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Прокуратура Саратова контролирует ремонт на сетях ПАО «Т Плюс».

- Подача отопления прекращена в 89 домах по улицам Вишневая, Лунная, Саперная, Деловая и другим и в семи объектах соцсферы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Напомним, тепло отключили из-за аварии на теплотрассе на пересечении улиц Тверская и Деловая.

Ремонт проводят две бригады «Т Плюс» и шесть единиц техники.

Энергетики обещают подать тепло к десяти вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU