2019-11-18T15:00:27+03:00
Общество

Государству вернули 15,7 гектара земель Саратовского авиационного завода

В собственность РФ перешли еще три участка
Ольга Симонова
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Арбитражный суд Саратовской области принял решение вернуть в собственность РФ три участка на территории бывшего Саратовского авиазавода — на площади Орджоникидзе, 1.

Решение приняла судья Вероника Козикова 11 ноября.

- Истребовать три участка площадью 15,7 гектара из чужого незаконного владения АО РНКО «Синергия» в пользу РФ, — говорится в решении суда.

Отметим, что земли ранее передали АО РНКО «Синергия» (бывший КБ «Синергия»).

Иск об изъятии земель подало территориальное управление Росимущества, и арбитраж постановил вернуть их в собственность государства. Это решение может быть обжаловано.

Напомним, иски в суд уже подавались по 80 участкам САЗа. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

Также в госсобственность вернули два помещения бомбоубежищ на территории бывшего Саратовского авиационного завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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