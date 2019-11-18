Государству вернули 15,7 гектара земель Саратовского авиационного завода
Арбитражный суд Саратовской области принял решение вернуть в собственность РФ три участка на территории бывшего Саратовского авиазавода — на площади Орджоникидзе, 1.
Решение приняла судья Вероника Козикова 11 ноября.
- Истребовать три участка площадью 15,7 гектара из чужого незаконного владения АО РНКО «Синергия» в пользу РФ, — говорится в решении суда.
Отметим, что земли ранее передали АО РНКО «Синергия» (бывший КБ «Синергия»).
Иск об изъятии земель подало территориальное управление Росимущества, и арбитраж постановил вернуть их в собственность государства. Это решение может быть обжаловано.
Напомним, иски в суд уже подавались по 80 участкам САЗа. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков.
Также в госсобственность вернули два помещения бомбоубежищ на территории бывшего Саратовского авиационного завода.
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ИСТОЧНИК KP.RU