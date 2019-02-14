2019-02-14T15:13:01+03:00
Общество

Арбитражный суд вернул в собственность государства часть помещений бывшего САЗа

У частных лиц изъяли купленные ими помещения бомбоубежищ бывшего саратовского авиазавода
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Арбитражный суд Саратовской области принял решение вернуть в государственную собственность два помещения бомбоубежищ, расположенных на территории бывшего Саратовского авиазавода.

- Защитное сооружение гражданской обороны второго класса защиты (убежище №3), общей площадью 500 кв. м и защитное сооружение гражданской обороны второго класса защиты (убежище №4) общей площадью 585 кв. м, по адресу площадь Орджоникидзе, 1, — литер ДД1 переданы территориальному управлению Росимущества. Они истребованы из незаконного владения ООО «ПирроГрупп», которому были проданы в 2013 году, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража.

Согласно документам, поступившим в адрес Управления из прокуратуры Саратовской области, корпуса №№14 и 14а находились на балансе бывшего госпредприятия «Саратовский авиационный завод» как производственное здание, а убежища №№3 и 4 существовали как подземный этаж (подвал) этих корпусов.

Благодаря обращению депутата Государственной думы Валерия Рашкина в ноябре 2017 в Росимуществе узнали о расположении в корпусах №№14 и 14а встроенных убежищ.

- Защитные сооружения гражданской обороны, предназначенные для использования в особый период, независимо на чьем балансе они находятся, относятся исключительно к федеральной собственности. В силу прямого законодательного запрета убежища №№3 и 4, расположенные в корпусах №№14 и 14а САЗа, приватизации не подлежали и не могли передаваться в собственность третьим лицам. Оформление спорного имущества в муниципальную собственность произошло без участия и информирования Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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