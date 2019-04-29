По 80 участкам САЗа подаются иски в суд

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-29T12:29:28+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков, который возглавляет региональное отделение «Единой России» провел пресс-конференцию.

Одним из вопросов было обсуждение ситуации с возвращением имущества бывшего Саратовского авиационного завода.

- Сам не верил, что у нас что-то получится. Но если Володин берется за дело, то он его завершает. Мы уже три бомбоубежища бывшего САЗа вернули городу, еще по 80 участкам готовы документы и передаются в суд, чтобы вернуть их государству, — заявил Панков.

Он подчеркнул, что процесс идет в рамках закона, при этом собственники опротестовывают некоторые решения.

- Мы работаем только по тем участкам, где ничего не построено и которые не используются. Никто не допустит, чтобы были действия вне судебных решений. Каждый доказывает свою правоту, — отметил депутат.

По мнению Панкова, возвращенных участков будет достаточно для возобновления там производства: «это не сарайчик 3 на 4 м».

- Мы этого хотим, но решает суд, а потом власти, когда земля вернется в госсобственность, — сказал Николай Панков.

Он заметил, что ранее там планировалось размещение уникального завода «РусГидро», который потом ушел в Балаково. Одной из причин как раз явилось отсутствие свободного земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU