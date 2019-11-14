В мэрии Саратова ищут деньги для строительства приюта для бездомных животных

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-14T15:38:39+03:00

В пресс-службе также подчеркнули, что отпускать их на волю не имеют права

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В администрации Саратова сегодня, 14 ноября, прокомментировали ситуацию с увеличением на улицах города количества бездомных собак и случаях нападения животных на детей.

В мэрии подчеркнули, что отпускать пойманных животных на волю не имеют права. Также не предусмотрены средства на стерилизацию собак, потому что это никак не регламентировано законом.

- Основным документом, регламентирующим мероприятия по отлову безнадзорных животных в Саратове, является постановление регионального правительства от 21 января 2016 года № 14-П «Об утверждении Положения о порядке отлова и содержания безнадзорных животных на территории Саратовской области». Согласно данному документу, выпускать животных запрещено, предусмотрены либо передача в добрые руки, либо в приюты, которые в Саратове, к сожалению, отсутствуют. Стерилизация (кастрация) животных законодательными актами не предусмотрена и, следовательно, средства на ее проведение не выделяются, — заявили в мэрии.

В пресс-службе администрации отметили, что вопрос о поиске средств на строительство приюта для бездомных собак сейчас обсуждается.

- Для решения вопроса содержания бездомных животных необходимо выделение дополнительных денежных средств на строительство приюта. Данный вопрос прорабатывается совместно с региональным правительством, правоохранительными и надзорными органами, общественниками, — сказано в сообщении пресс-службы администрации.

Напомним, мэр Саратова пообещал не допускать тяжелой ситуации с бездомными собаками в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU