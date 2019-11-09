СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-09T12:35:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сносят незаконные постройки.

- Саратов объявил войну заброшкам и нелегальным гаражам после убийства 9-летней Лизы Киселевой. Прямо сейчас по всему городу массово сносят незаконные постройки. Особенно возле учебных учреждений, – сообщает телеграм-канал Life Shot.

Напомним, в гаражах было найдено тело убитой Лизы Киселевой. После этого горожане начали требовать от властей снести их. Однако мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что сначала необходимо провести инвентаризацию и сносу подлежат лишь гаражи, не имеющие собственников.

В опубликованном видео, впрочем, запечатлен момент демонтажа только одного расселенного здания, без указания места.

ИСТОЧНИК KP.RU