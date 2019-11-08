2019-11-08T10:54:34+03:00
Общество

Олег Алексеев: Саратовцы с воодушевлением участвуют в проектах Володина

Ольга Симонова
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Всем депутатам различного уровня и чиновникам надо брать на вооружение методы работы спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Прислушиваться к инициативам людей и доводить их до реализации. Такое мнение высказал руководитель фракции «Единой России» в Саратовской областной думе, депутат регионального парламента Олег Алексеев, посетив вместе с председателем Госдумы объекты, реконструкция и строительство которых продолжается в областном центре.

- Спикер Государственной думы Вячеслав Володин всегда прислушивается к мнению людей, когда речь идет об инициативах по благоустройству города или спонсорских проектах, направленных на улучшение качества жизни людей. Именно поэтому саратовцы всегда с воодушевлением участвуют в проектах Володина. Знают, что их слова и предложения не останутся без внимания. Это касается и большого пешеходного кольца в центре Саратова, и строительства пляжа, и благоустройства общественных территорий. Всем депутатам различного уровня и чиновникам надо брать на вооружение такие методы работы, прислушиваться к инициативам людей и доводить их до реализации. Только этот подход гарантирует качественное исполнение всех проектов, — подчеркнул Алексеев.

Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Он осмотрел проспект Кирова, где завершается реконструкция, строительство пляжа в черте города и площадку, где продолжается строительство Дворца водных видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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