Володин укорил подрядчика работ на саратовской набережной в жадности

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-08T13:21:13+03:00

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Подрядчик, строящий набережную и пляж в Саратове, отстает по срокам на два месяца, но представитель компании говорит, что все условия по договору остаются прежними. Окончание строительства назначено на 2020 год. Всего сумма вложений в объект составит 770 млн рублей.

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- Вот вы на деньги позарились, а сдавать-то объект уже на будущий год, — заметил Вячеслав Володин, который в ходе рабочего визита в Саратов посетил строительство нового пляжа.

У нас еще не освоено более 100 млн рублей. Мы успеем все, как и указано в договоре, до 30 ноября 2020 года. Необходимо выполнить много работы. Планируем отставание нагнать. Много времени потратили на расчистку берега, — объяснил представитель подрядной организации ООО «Тандем проект».

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Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от улицы Шелковичная до 2-й Садовой началась в этом году.

Финансирование объекта осуществляется в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Выполнены подготовительные и демонтажные работы. Сейчас завозится песок на объект (всего 195 тонн), шпунт в количестве 400 тонн (уже поставлены 154 тонны шпунта).

Работы идут с отставанием графика. В адрес ООО «Тандем проект» направлена претензия с требованием оплаты штрафа за несвоевременное выполнение работ по контракту.

Инициатором появления в Саратове пляжа был Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU