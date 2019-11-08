2019-11-08T13:21:13+03:00
Общество

Володин укорил подрядчика работ на саратовской набережной в жадности

Строители обещают все успеть
Кекова Юлия
Поделиться:
Вячеслав Володин побывал на строительстве нового саратовского пляжаВячеслав Володин побывал на строительстве нового саратовского пляжа
Изменить размер текста:

Подрядчик, строящий набережную и пляж в Саратове, отстает по срокам на два месяца, но представитель компании говорит, что все условия по договору остаются прежними. Окончание строительства назначено на 2020 год. Всего сумма вложений в объект составит 770 млн рублей.

.

.

- Вот вы на деньги позарились, а сдавать-то объект уже на будущий год, — заметил Вячеслав Володин, который в ходе рабочего визита в Саратов посетил строительство нового пляжа.

У нас еще не освоено более 100 млн рублей. Мы успеем все, как и указано в договоре, до 30 ноября 2020 года. Необходимо выполнить много работы. Планируем отставание нагнать. Много времени потратили на расчистку берега, — объяснил представитель подрядной организации ООО «Тандем проект».

.

.

.

.

Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от улицы Шелковичная до 2-й Садовой началась в этом году.

Финансирование объекта осуществляется в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Выполнены подготовительные и демонтажные работы. Сейчас завозится песок на объект (всего 195 тонн), шпунт в количестве 400 тонн (уже поставлены 154 тонны шпунта).

Работы идут с отставанием графика. В адрес ООО «Тандем проект» направлена претензия с требованием оплаты штрафа за несвоевременное выполнение работ по контракту.

Инициатором появления в Саратове пляжа был Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пенсионер на Nissan сбил мужчину
На пожаре в селе под Саратовом сгорели две бездомные женщины
В Саратове парень украл через банк онлайн почти 40 тыс. рублей
В Саратове представят выставку картин на основе верблюжьего молока
В Балакове ученики колледжа украли из магазина колонки
Энгельсский спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди глухих
Французский посол в Саратове осмотрел экспозицию, посвященную истории эскадрильи «Нормандии-Неман»
Участники «Школы молодых управленцев Саратовской области» обсудили реализацию национальных проектов в регионе
«Агростартап» для фермеров
В Саратове девятиклассник украл у собутыльницы телефон
Возбуждено дело о гибели женщины с четырьмя детьми под Энгельсом
В Марксе Ford Focus сбил велосипедиста
В Саратове открыта точка буккроссинга
В Ртищеве парень угнал машину и устроил аварию
В Саратове пройдет медовая ярмарка
В Аткарске «Москвич» сбил пенсионерку