«Скорая помощь» едет к жительнице Солнечного с температурой 40 градусов больше часа

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-08T10:46:43+03:00

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Жительница поселка Солнечный Ленинского района обратилась в редакцию «Комсомольской правды — Саратов» с жалобой на работу «скорой».

- У меня температура 40 градусов, я вызвала «скорую помощь», но врачей нет уже больше часа, — рассказала она.

Пострадавшая чувствует слабость и не может сама добраться до медучреждения, поэтому вынуждена ждать врачей дома.

Контакты пострадавшей находятся в редакции.

Напомним, ранее в паблике сторонников Вячеслава Володина призывали сообщать о задержках врачей «скорой помощи».

UPD: Через несколько минут после публикации медики прибыли к пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU