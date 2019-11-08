«Скорая помощь» едет к жительнице Солнечного с температурой 40 градусов больше часа
Жительница поселка Солнечный Ленинского района обратилась в редакцию «Комсомольской правды — Саратов» с жалобой на работу «скорой».
- У меня температура 40 градусов, я вызвала «скорую помощь», но врачей нет уже больше часа, — рассказала она.
Пострадавшая чувствует слабость и не может сама добраться до медучреждения, поэтому вынуждена ждать врачей дома.
Контакты пострадавшей находятся в редакции.
Напомним, ранее в паблике сторонников Вячеслава Володина призывали сообщать о задержках врачей «скорой помощи».
UPD: Через несколько минут после публикации медики прибыли к пострадавшей.
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ИСТОЧНИК KP.RU