2019-11-08T10:46:43+03:00
Происшествия

«Скорая помощь» едет к жительнице Солнечного с температурой 40 градусов больше часа

Пострадавшая обратилась в «КП-Саратов»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Жительница поселка Солнечный Ленинского района обратилась в редакцию «Комсомольской правды — Саратов» с жалобой на работу «скорой».

- У меня температура 40 градусов, я вызвала «скорую помощь», но врачей нет уже больше часа, — рассказала она.

Пострадавшая чувствует слабость и не может сама добраться до медучреждения, поэтому вынуждена ждать врачей дома.

Контакты пострадавшей находятся в редакции.

Напомним, ранее в паблике сторонников Вячеслава Володина призывали сообщать о задержках врачей «скорой помощи».

UPD: Через несколько минут после публикации медики прибыли к пострадавшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратовской области на более 60% вызовов «скорая помощь» приезжала с опозданием

В экстренных случаях положено прибывать к пациенту за 20 минут

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове пенсионер на Nissan сбил мужчину
На пожаре в селе под Саратовом сгорели две бездомные женщины
В Саратове парень украл через банк онлайн почти 40 тыс. рублей
В Саратове представят выставку картин на основе верблюжьего молока
В Балакове ученики колледжа украли из магазина колонки
Энгельсский спортсмен стал победителем чемпионата Европы среди глухих
Французский посол в Саратове осмотрел экспозицию, посвященную истории эскадрильи «Нормандии-Неман»
Участники «Школы молодых управленцев Саратовской области» обсудили реализацию национальных проектов в регионе
«Агростартап» для фермеров
В Саратове девятиклассник украл у собутыльницы телефон
Возбуждено дело о гибели женщины с четырьмя детьми под Энгельсом
В Марксе Ford Focus сбил велосипедиста
В Саратове открыта точка буккроссинга
В Ртищеве парень угнал машину и устроил аварию
В Саратове пройдет медовая ярмарка
В Аткарске «Москвич» сбил пенсионерку