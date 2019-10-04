В Саратовской области на более 60% вызовов «скорая помощь» приезжала с опозданием
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко проведена проверка в ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи».
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, это помогло выявить факты приезда «скорой помощи» с нарушением норматива по времени, составляющего 20 минут.
Установлено, что каждый день в учреждение поступает от 650 до 800 вызовов, из них около половины в экстренной форме, остальные — в неотложной.
Выяснилось, что фельдшеры на более 60% вызовов приезжали с опозданием.
Причинами такого прибытия стало то, что медики не квалифицировали вызовы на экстренные и неотложные, а также неукомплектованность выездных бригад медицинским персоналом.
Министру здравоохранения Саратовской области вручили представление, которое удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений.
Старший врач оперативного отдела привлечен к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU