В Саратовской области на более 60% вызовов «скорая помощь» приезжала с опозданием

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-04T11:47:08+03:00

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По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко проведена проверка в ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи».

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, это помогло выявить факты приезда «скорой помощи» с нарушением норматива по времени, составляющего 20 минут.

Установлено, что каждый день в учреждение поступает от 650 до 800 вызовов, из них около половины в экстренной форме, остальные — в неотложной.

Выяснилось, что фельдшеры на более 60% вызовов приезжали с опозданием.

Причинами такого прибытия стало то, что медики не квалифицировали вызовы на экстренные и неотложные, а также неукомплектованность выездных бригад медицинским персоналом.

Министру здравоохранения Саратовской области вручили представление, которое удовлетворено, приняты меры по устранению нарушений.

Старший врач оперативного отдела привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU