2019-09-06T14:35:06+03:00
Общество

От саратовцев ждут отзывов на работу «скорой помощи»

Жители жалуются на долгое ожидание врачей
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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Группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина начала мониторинг ситуации с работой «скорой помощи» в регионе.

- За последний месяц к нам в паблик обратились около 15 человек с жалобами на долгое ожидание неотложки, — говорится на странице volodin.saratov в соцсети Instagram.

Как отмечается, родственники пациентов, в частности, младенцев и пожилых людей, жалуются, что им приходится ждать врачей по 4-5 часов.

Саратовцам предлагают оставлять свои истории об ожидании «скорой помощи».

- Мы будем ждать официального комментария регионального министерства здравоохранения, чтобы понять, в чем причина сложившейся ситуации, — отмечается в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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