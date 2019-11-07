2019-11-07T14:46:49+03:00
Общество

Устроивший «скандал с макарошками» депутат Саратовской облдумы задолжал 56 тыс. рублей за коммуналку

Николай Бондаренко 15 месяцев не оплачивал счета
Ольга Симонова
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Депутат Саратовской облдумы от фракции КПРФ Николай Бондаренко накопил долги за коммунальные услуги.

Облдеп и еще один человек прописаны в квартире площадью 72,4 кв. м на Заводской улице Саратова. За апрель 2019 года оплата коммуналки составила почти 3,7 тыс. рублей. Бондаренко не платил по счетам около 15 месяцев и накопил долг в 56 тыс. рублей.

Фото с сайта «Известий»

Фото с сайта «Известий»

Депутат сам является владельцем управляющей компании «Красная», сообщают «Известия»

Напомним, в октябре прошлого года депутат Бондаренко решил отсидеть на министерской диете, которая подразумевала 3,5 тыс. рублей в месяц на еду. Такой эксперимент он захотел провести после того, как впоследствии уволенная министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова сказала, что этих денег вполне хватит на покупку продуктов для сбалансированного и диетического питания, а также заявила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

ИСТОЧНИК KP.RU

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