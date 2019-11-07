Устроивший «скандал с макарошками» депутат Саратовской облдумы задолжал 56 тыс. рублей за коммуналку
Депутат Саратовской облдумы от фракции КПРФ Николай Бондаренко накопил долги за коммунальные услуги.
Облдеп и еще один человек прописаны в квартире площадью 72,4 кв. м на Заводской улице Саратова. За апрель 2019 года оплата коммуналки составила почти 3,7 тыс. рублей. Бондаренко не платил по счетам около 15 месяцев и накопил долг в 56 тыс. рублей.
Фото с сайта «Известий»
Депутат сам является владельцем управляющей компании «Красная», сообщают «Известия»
Напомним, в октябре прошлого года депутат Бондаренко решил отсидеть на министерской диете, которая подразумевала 3,5 тыс. рублей в месяц на еду. Такой эксперимент он захотел провести после того, как впоследствии уволенная министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова сказала, что этих денег вполне хватит на покупку продуктов для сбалансированного и диетического питания, а также заявила, что «макарошки стоят всегда одинаково».
ИСТОЧНИК KP.RU