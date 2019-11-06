Задержанного по подозрению в нападении на ребенка в Поливановке арестовали на пять суток

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-06T15:59:19+03:00

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В Ленинском районе Саратова продолжается проверка инцидента с задержанием мужчины в поселке Поливановка.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона, 30-летний мужчина отправлен под арест на пять суток за административное правонарушение.

Уголовное дело по факту нападения на ребенка не заведено, материалы в СУ СКР не переданы.

- Проверка может длиться до 30 дней, — пояснили в главке.

Напомним, 1 ноября в Поливановке был задержан мужчина. Якобы он пытался напасть на девятилетнюю девочку, которая шла из школы. Та смогла вырваться и убежала домой, а отец ребенка скрутил подозреваемого и передал его полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU