Задержанного по подозрению в нападении на ребенка в Поливановке арестовали на пять суток
В Ленинском районе Саратова продолжается проверка инцидента с задержанием мужчины в поселке Поливановка.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона, 30-летний мужчина отправлен под арест на пять суток за административное правонарушение.
Уголовное дело по факту нападения на ребенка не заведено, материалы в СУ СКР не переданы.
- Проверка может длиться до 30 дней, — пояснили в главке.
Напомним, 1 ноября в Поливановке был задержан мужчина. Якобы он пытался напасть на девятилетнюю девочку, которая шла из школы. Та смогла вырваться и убежала домой, а отец ребенка скрутил подозреваемого и передал его полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU