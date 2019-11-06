Минстрой Саратовской области назвал выполнением показателей соответствие благоприятной городской среде пяти городов из 18

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-06T13:39:35+03:00

Согласно Индексу качества городской среды, только пять городов в Саратовской области можно считать благополучными

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Региональные чиновники считают хорошими показатели Саратовской области по индексу качества городской среды, который подготовил минстрой РФ вместе с ДОМ.РФ и КБ «Стрелка».

В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Как пояснили «КП-Саратов» в региональном Минстрое, показатели, которых чиновникам необходимо достигнуть, уже выполнены. На 2019-20 годы в Саратовской области должно быть не менее пяти городов с благоприятной городской средой и они уже есть: Балашов (с индексом 200), Саратов (196), Маркс (193), Балаково (186) и Вольск (185). Это прописано в соглашении между правительством Саратовской области и федеральным Минстроем.

К 2021 году количество городов в регионе с благоприятной городской средой должно увеличиться до семи, к 2022 — до восьми, к 2023 — до девяти, к 2024 — до 11.

Напомним, в Саратовской области сегодня 18 населенных пунктов, которые имеют статус городов

Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства РФ составило список городов России с их ранжированием по состоянию городской среды.

Каждый из населенных пунктов, а всего их было 1 114, оценивался по пространствам: жилье, озелененные пространства, общегородское пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура.

Прибавить или убрать баллы городу могли по 36 параметрам, среди которых есть загруженность дорог, количество жертв аварий, доступность пространств для инвалидов, концентрация объектов культурного наследия, доступность остановок для общественного транспорта и другие.

Организаторы исследования подчеркивают, что количество городов с благоприятной городской средой является одним из критериев оценки эффективности губернаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU