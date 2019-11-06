2019-11-06T13:39:35+03:00
Общество

Минстрой Саратовской области назвал выполнением показателей соответствие благоприятной городской среде пяти городов из 18

Согласно Индексу качества городской среды, только пять городов в Саратовской области можно считать благополучными
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональные чиновники считают хорошими показатели Саратовской области по индексу качества городской среды, который подготовил минстрой РФ вместе с ДОМ.РФ и КБ «Стрелка».

В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Как пояснили «КП-Саратов» в региональном Минстрое, показатели, которых чиновникам необходимо достигнуть, уже выполнены. На 2019-20 годы в Саратовской области должно быть не менее пяти городов с благоприятной городской средой и они уже есть: Балашов (с индексом 200), Саратов (196), Маркс (193), Балаково (186) и Вольск (185). Это прописано в соглашении между правительством Саратовской области и федеральным Минстроем.

К 2021 году количество городов в регионе с благоприятной городской средой должно увеличиться до семи, к 2022 — до восьми, к 2023 — до девяти, к 2024 — до 11.

Напомним, в Саратовской области сегодня 18 населенных пунктов, которые имеют статус городов

Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства РФ составило список городов России с их ранжированием по состоянию городской среды.

Каждый из населенных пунктов, а всего их было 1 114, оценивался по пространствам: жилье, озелененные пространства, общегородское пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура.

Прибавить или убрать баллы городу могли по 36 параметрам, среди которых есть загруженность дорог, количество жертв аварий, доступность пространств для инвалидов, концентрация объектов культурного наследия, доступность остановок для общественного транспорта и другие.

Организаторы исследования подчеркивают, что количество городов с благоприятной городской средой является одним из критериев оценки эффективности губернаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабители банка в Балашове похитили серебряные монеты и пластиковые карты
В Саратове пройдет конкурс на лучшего ремесленника года
Опубликован список дорог Саратова и Энгельса, которые будут ремонтировать в 2020 году
В три первых дня ноября по Саратову катались восемь пьяных автомобилистов
Теплосети Саратова отдали в концессию на четверть века
В Марксе две женщины и ребенок отравились угарным газом
Саратовец задолжал своей дочери свыше 300 тыс. рублей
Задержанного по подозрению в нападении на ребенка в Поливановке арестовали на пять суток
В Саратове пройдет выставка в день рождения Юрия Ошерова
Фестиваль в Увеке может сменить название
В Саратове мужчина разразился матом и лишился тысячи рублей
В Саратове будут судить убийцу бабушки и дедушки
В Саратовской области 62% булочек пекли с нарушениями
Радаеву не понравились высокие качели в парке Петровска
Саратовцам предлагают увековечить память о родственниках-участниках ВОВ
В Саратове пройдет встреча с заслуженной артисткой
В Балашове ограблен банк
«Поющие руки» из Энгельса завоевали третье место всероссийского фестиваля жестовой песни
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
Панков: Володин обозначил проблемы всех регионов, где вырабатывают электроэнергию
В Саратовском ТЮЗе выступил Юлий Ким
Регоператор оценивает действующие в Правобережье мусоровывозящие компании
Панков: Открытое обсуждение инвестпроектов увеличит доверие жителей к городским структурам