2019-11-04T14:13:32+03:00
Общество

В Саратовской области 13 из 18 городов оказались с неблагоприятной городской средой

Населенные пункты оценивались по 36 параметрам
Дарья Вострикова
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Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства РФ составило список городов России с их ранжированием по состоянию городской среды.

Каждый из населенных пунктов, а всего их было 1114, оценивался по пространствам:жилье, озелененные пространства, общегородское пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура.

Прибавить или убрать баллы городу могли по 36 параметрам, среди которых есть загруженность дорог, количество жертв аварий, доступность пространств для инвалидов, концентрация объектов культурного наследия, доступность остановок для общественного транспорта и другие.

Отметим, что количество городов с благоприятной городской средой является одним из критериев оценки эффективности губернаторов.

В Саратовской области неблагоприятная городская среда зарегистрирована в 13 из 18 городов.

На первом месте оказался Балашов( индекс 200), следом идет Саратов с отставанием(196), а тройку лидеров замыкает Маркс (193).

Худшими признаны условия в Пугачеве(136).

ИСТОЧНИК KP.RU

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