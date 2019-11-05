2019-11-05T15:01:03+03:00
Происшествия

10 тыс. сгоревших кроликов: перед пожаром агрофирма планировала расширение

Появились фотографии сгоревшей кроличьей фермы
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Поголовье агрофирмы «Спартак» в Энгельсском районе Саратовской области уничтожено полностью. В распоряжении «КП-Саратов» появились фотографии сгоревшей фермы.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского района, кролики погибли на пожаре, который уничтожил животноводческие постройки и оборудование.

.

.

Предприятие было организовано в 2017 году, его генеральный директор — Анна Федюкина. На агрофирме внедрена итальянская технология с автоматизированным кормлением. В 2019 году введен блок №2 на 75 клеток, то есть в два раза. Планировалось строительство комбикормового завода и бойни.

По данным на 1 ноября, поголовье составляло 6,2 тыс. голов. Однако на агрофирме рассказали, что с того времени число животных увеличилось, всего сгорели около 10 тыс. кроликов, подавляющее большинство из которых — маленькие крольчата.

.

.

Перед пожаром агрофирма успела отгрузить часть продукции — 42,1 тонны мяса в живом весе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовскую область накроет туман: водителей просят быть осторожнее
Стадион саратовского лицея оккупировали собаки
В ДТП под Саратовом двух мужчин выкинуло из машины
Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области почти на 30% ниже эпидпорога
В Саратове снесут два дома-ровесника революции
В Саратовской области самая дорогая в ПФО колбаса с картошкой
В Саратове азартный игрок «пропил» с незнакомцем 117 тыс. рублей
В Саратове предприниматель незаконно выдавал кредиты
Панков: Кандидатура Володина на пост председателя ПА ОДКБ поддержана единогласно
В Саратовской области родились Рианна, Роберт, Лукас и Леон
Саратовские дартсмены взяли пять медалей первенства России
Депутаты Саратовской областной думы приняли участие в крестном ходе
На новый пляж в Саратове начали завозить песок
В Балаково женщина лишилась в бургерной телефона
В Балакове подросток пошел на грабеж аптеки ради презервативов
В Саратове руководство 12-й горбольницы помогает пациентам морить тараканов
В Саратове без воды останутся семь улиц и три храма
В Саратове снимать однокомнатную квартиру дешевле, чем по России
Житель Казани оставил доверчивого саратовца без 36,9 тыс. рублей
Панков: Ремонт дороги Саратов — Озинки завершится в 2021 году
На Планерной улице сбили велосипедиста
Улицы в Мирном поселке Саратова до ночи остались без воды
Саратовская спортсменка взяла серебро чемпионата мира по прибрежной гребле
С утра в Саратове пойдет дождь
В Саратове на день изменилось расписание троллейбусов №7