10 тыс. сгоревших кроликов: перед пожаром агрофирма планировала расширение

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-05T15:01:03+03:00

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Поголовье агрофирмы «Спартак» в Энгельсском районе Саратовской области уничтожено полностью. В распоряжении «КП-Саратов» появились фотографии сгоревшей фермы.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского района, кролики погибли на пожаре, который уничтожил животноводческие постройки и оборудование.

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Предприятие было организовано в 2017 году, его генеральный директор — Анна Федюкина. На агрофирме внедрена итальянская технология с автоматизированным кормлением. В 2019 году введен блок №2 на 75 клеток, то есть в два раза. Планировалось строительство комбикормового завода и бойни.

По данным на 1 ноября, поголовье составляло 6,2 тыс. голов. Однако на агрофирме рассказали, что с того времени число животных увеличилось, всего сгорели около 10 тыс. кроликов, подавляющее большинство из которых — маленькие крольчата.

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Перед пожаром агрофирма успела отгрузить часть продукции — 42,1 тонны мяса в живом весе.

ИСТОЧНИК KP.RU