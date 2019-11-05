Под Энгельсом сгорела ферма с 10 тыс. кроликами
Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м площади
Изменить размер текста:
В Энгельсском районе Саратовской области сегодня ночью, 5 ноября, крупный пожар унес жизнь порядка 10 тыс. кроликов.
- Возгорание произошло на одноэтажной частной кроличьей ферме из железобетона в поселке Голубьевка. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного около двух часов ночи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
В результате площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Его смогли потушить 15 огнеборцев и четыре единицы техники к 05:25.
Среди людей никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU