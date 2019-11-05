На ферме под Энгельсом сгорели 10 тысяч крольчат и их мам

На ферме под Энгельсом, в поселке Голубьевка, сегодня ночью, 5 ноября, сгорела одноэтажная железобетонная ферма с 10 тыс. кроликами внутри. Все животные, большинство из которых составляли маленькие крольчата, погибли.

- Сигнал о ЧП поступил около часа ночи. Площадь пожара составила 1 240 кв. м. Людей в здании в этот момент не было. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали четыре единицы техники и 18 человек, — поделились сухой информацией сводки в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Ферма ООО «Агрофирма «Спартак» по разведению кроликов. Фото с сайта энгельсской администрации. Август 2019 года

Возгорание смогли ликвидировать только к утру. Огонь был такой силы, что полностью уничтожил все постройки фермы. Пушистые обитатели клеток буквально испарились в яростном пламени.

Пока предварительной версией пожара на кроличьей ферме в Энгельсском районе считается короткое замыкание.

- Начальник производства Андрей Савинов считает, что пожар случился из-за короткого замыкания, — подтвердил «КП-Саратов» Дмитрий Федюкин, представитель фирмы ООО «Агрофирма «Спартак». Впрочем, окончательные выводы сделают эксперты и следователи.

Федюкин рассказал «КП-Саратов», что на ферме было около 2 тысяч калифорнийских крольчих, которые в последние десять дней октября принесли очередное потомство. К моменту пожара в клетках, которые были выстроены в два яруса, находились более 9,8 тысяч животных, из них большая часть была 10, 20 и 30-дневными крольчатами. Вырваться из клеток у них не было никаких шансов

Кролики на ферме ООО «Агрофирма «Спартак». Фото с сайта энгельсской администрации. Август 2019 года

Сама фирма занимается разведением кроликов с августа 2017 года — чуть более двух лет.

Образованная в 2017 году «Агрофирма «Спартак» вложила около 32 млн рублей в кролиководческое хозяйство — ферму в селе Новопушкинское Энгельсского района.

Здесь разводили кроликов мясной калифорнийской породы, которые ценятся за нетребовательность к условиям содержания и способность обходиться без подстилки в клетках. Размножаться кролики способны уже в пятимесячном возрасте, каждая крольчиха приносит сразу по 8-10 детенышей. Племенное поголовье кроликов было закуплено в Екатеринбурге.

- Останков нет, там такой пожар был, что ничего не осталось. Сейчас у нас были представители ветеринарной службы, они осмотрели клетки, которые стояли в два яруса в помещении 10 на 70 метров. Ветеринары все прошли и никого не нашли. Сейчас на месте работают пожарные эксперты и представители следственных органов. Сумма убытков порядка 18 млн рублей, — сказал представитель «Агрофирма «Спартак».

Дальнейшие планы владельцев фермы пока не определены, на вопрос, будут ли они дальше заниматься разведением кроликов, восстанавливать популяцию, Дмитрий Федюкин ответил, что «надо еще это пережить».

Кролики на ферме ООО «Агрофирма «Спартак». Фото с сайта энгельсской администрации. Август 2019 года

Начальник управления по сельскому хозяйству Энгельсского района Владимир Ермилов рассказал «КП-Саратов», что по оперативной отчетности на ферме в момент пожара было 5,5 тыс. кроликов — это данные на начало месяца.

- Огнем практически уничтожены все помещения фермы, одно крыло было под реконструкцией, второе только введено было, — уточнил Ермилов.

Введение в эксплуатацию новых корпусов фермы позволило бы увеличить производственные мощности вдвое. Также в перспективе было строительство комбикормового завода.