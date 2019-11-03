2019-11-03T19:27:33+03:00
Происшествия

Провалившегося под лед ребенка на пруду в Татищевском районе спас рыбак

Следователи начали проверку гибели второго мальчика
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности гибели ребенка на пруду в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около 17 часов в поселке Октябрьский городок.

- 10-летний мальчик, проживающий в данном населенном пункте, вместе со своим двоюродным братом-ровесником, приехавшим с родителями в гости, гуляли. Не сформировавшееся ледяное покрытие не выдержало веса детей, в силу чего они оказались в воде, – пояснили в ведомстве.

Одного из мальчиков спас рыбак, который находился на противоположном берегу и сразу бросился на помощь. Второго ребенка вытащить не удалось. Прибывшие спасатели нашли его тело примерно в 20 метрах от берега.

Ранее начальник областной службы спасения Юрий Юрин сообщал, что детей было трое, но один из них не пошел на лед.

По факту гибели ребенка СУ СКР области начало проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове стартовали гастроли «Царицынской оперы»
Из ТЦ «Оранжевый» эвакуировали почти тысячу человек
На проспекте Кирова высаживают 115 кленов
Водитель и пассажир такси в Саратове пострадали в перевернувшейся машине
Под Саратовом двое детей провалились под лед
В опрокинувшейся под Хвалынском Nexia пострадали два человека
Саратовчанка обманулась на 10 тыс. рублей при покупке приставки
Под Ершовом спасатели помогли троим замерзающим в «Жигулях»
В Балашове задержали зарезавшего ножом мужчину парня
Трупы пенсионерки и ее сына лежали в квартире в Саратове больше месяца
В День народного единства жителям Балакова перекроют проезд
На Большой Горной столкнулись две иномарки
В Балашове курильщик спалил свой дом и погиб
В Саратове поезд насмерть сбил пастуха коз
В воскресенье, 3 ноября, в Саратове будет солнечно
Саратовский «Сокол» дома разгромил «Зоркий» из Красногорска
Раскопки «Т Плюс» могут привести к судебным искам
Валерий Радаев: Привезли десять килограмм, с автоматчиками
14-летняя девочка пострадала в ДТП возле "Центра коррекции зрения"
В столкновении на Кумысной поляне пострадали двое детей и двое взрослых
В «Облаках» в Энгельсе можно пройти бесплатный медосмотр
«Почта России» не будет работать в День народного единства
Саратову передали 4 пылесоса и еще 28 машин для уборки города
Два человека пострадали в столкновении Гранты и Приоры в Саратове