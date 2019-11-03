Провалившегося под лед ребенка на пруду в Татищевском районе спас рыбак

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-03T19:27:33+03:00

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Стали известны подробности гибели ребенка на пруду в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около 17 часов в поселке Октябрьский городок.

- 10-летний мальчик, проживающий в данном населенном пункте, вместе со своим двоюродным братом-ровесником, приехавшим с родителями в гости, гуляли. Не сформировавшееся ледяное покрытие не выдержало веса детей, в силу чего они оказались в воде, – пояснили в ведомстве.

Одного из мальчиков спас рыбак, который находился на противоположном берегу и сразу бросился на помощь. Второго ребенка вытащить не удалось. Прибывшие спасатели нашли его тело примерно в 20 метрах от берега.

Ранее начальник областной службы спасения Юрий Юрин сообщал, что детей было трое, но один из них не пошел на лед.

По факту гибели ребенка СУ СКР области начало проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU