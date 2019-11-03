Под Саратовом ребенок провалился под лед и утонул
В Татищевском районе Саратовской области вечером 3 ноября произошла трагедия.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ребенок провалился под лед и утонул.
ЧП случилось в поселке Октябрьский городок. Трое мальчиков в возрасте 9-10 лет прогуливались по берегу водоема, где только-только образовался лед. Минусовая температура в Саратовской области держится всего несколько дней, поэтому лед оказался крайне непрочным.
- Толщина льда менее сантиметра, — рассказал начальник облспаса Юрий Юрин.
Один из детей не рискнул ступить на лед, а двое других провалились. На помощь сразу прибежали местные жители, но спасти удалось только одного ребенка.
Оперативно приехавшие спасатели организовали поиски. Труп мальчика был найден водолазами примерно в 20 метрах от берега. Тело ребенка спасатели передали следственно-оперативной группе.
Фото Саратовской областной службы спасения
Это первый случай гибели людей на тонком льду в этом сезоне. Даже навигация маломерных судов еще не закрыта — это произойдет лишь во второй декаде ноября.
Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку гибели ребенка.
Уже установлено, что погибший десятилетний мальчик жил в поселке Октябрьский городок. Второй ребенок — его двоюродный брат, также десяти лет, он приехал с родителями в гости.
- Гуляя возле пруда, расположенного вблизи поселка, мальчики решили ступить на лед, — отметили в ведомстве.
Провалившихся детей заметил рыбак с противоположного берега и бросился на помощь. Однако он смог спасти только одного ребенка.
- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР.
Начата проверка обстоятельств гибели ребенка. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU