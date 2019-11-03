Под Саратовом двое детей провалились под лед

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-03T18:59:34+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области двое мальчиков 9-10 лет провалились под лед.

- Одного живым смогли достать местные жители, второго вытащили водолазы облспаса, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Как стало известно, ЧП случилось в селе Октябрьский городок.

Корреспонденту «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин заметил, что всего детей было трое, один из них на лед, который был толщиной меньше 1 см, не пошел.

Поднятый водолазами ребенок погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU