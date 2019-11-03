Под Саратовом двое детей провалились под лед
Одного смогли вытащить местные жители
Фото Облспаса
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В Татищевском районе Саратовской области двое мальчиков 9-10 лет провалились под лед.
- Одного живым смогли достать местные жители, второго вытащили водолазы облспаса, — сообщил «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Как стало известно, ЧП случилось в селе Октябрьский городок.
Корреспонденту «КП-Саратов» начальник областной службы спасения Юрий Юрин заметил, что всего детей было трое, один из них на лед, который был толщиной меньше 1 см, не пошел.
Поднятый водолазами ребенок погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU