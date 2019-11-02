Бастрыкин поручил обжаловать освобождение соучастника убийства в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-02T11:43:28+03:00

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Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин поручил заняться обжалованием приговора одному из участников убийства 26-летнего Максима Сидорова в Ртищевском районе Саратовской области.

Вчера, 1 ноября, коллегия Саратовского областного суда освободила из-под стражи и отпустила на свободу 35-летнего Павла Логачева, который был признан виновным в соучастии в убийстве Сидорова.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата ходатайствовать перед прокуратурой об обжаловании решения суда по уголовному делу об убийстве 26-летнего жителя Саратовской области Максима Сидоров, - говорится в сообщении на сайте СУ СКР.

Преступление было совершено в июле 2017 года, почти год Максим находился в розыске. После того, как отец Сидорова попал на прием к главе СКР Александру Бастрыкину, подозреваемых вычислили, они признались в преступлении и показали место, где закопали тело.

14 августа 2019 года приговором суда стрелявшему из обреза в голову Сидорову Сергею Лисунову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, помогавшему прятать труп Павлу Логачеву - 6 лет лишения свободы.

При этом, уже 1 ноября по решению Саратовского областного суда Логачёв был освобожден из зала суда. Его уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Ранее Ртищевский районный суд в приговоре указал, что в этом убийстве не усматривается предварительный сговор.

Напомним, по версии следствия, 9 июля 2017 года между Лисуновым Сергеем, Павлом Логачёвым и 26-летним Максимом Сидоровым произошел конфликт. После этого мужчины разошлись, но в тот же вечер между ними вновь произошла ссора, после которой мужчины, под предлогом распития спиртного, предложили Максиму проехать вместе с ними, намереваясь вывезти его в безлюдное место и убить. Втроем мужчины направились к дому Лисунова, где он вооружился обрезом ружья, после чего выехали за черту города, где, выйдя из машины, Лисунов выстрелил в голову Сидорова. От полученного ранения молодой человек скончался, а Лисунов с Логачевым спрятали тело в кусты. На следующий день на машине Лисунова они вывезли тело погибшего за город и закопали в овраге.

ИСТОЧНИК KP.RU