Двое мужчин расстреляли приятеля за хвастовство

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-14T16:37:25+03:00

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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор убийцам молодого мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в убийстве признан 42-летний обвиняемый, а 33-летний — его пособником.

Суд установил, что 9 июля 2017 года злоумышленники поссорились со своим 26-летним приятелем. Последний похвастался своей физической силой, что их задело. Вечером они решили убить обидчика и для этого вместе с ним на машине уехали в безлюдное место.

Старший из мужчин выстрелил 26-летнему потерпевшему в голову из обреза ружья. После этого оба злоумышленники спрятали труп в кустах. На следующий день они вывезли его за город и закопали.

42-летнего мужчину приговорили к 12 годам, его подельника — к шести.

ИСТОЧНИК KP.RU