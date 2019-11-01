Прокуратура назвала Школу нового века в Энгельсе опасной для детей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-01T14:00:25+03:00

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Здание Школы нового века в Энгельсе Саратовской области представляет опасность.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, к такому выводу пришли энгельсские прокуроры после проверки.

Было установлено, что здание учебного заведения на улице Лесозаводская было выкуплено в сентябре 2018 году у ООО «СК «Новый век».

- Здание приобретенной школы не в полной мере отвечает требованиям технических регламентов (норм и правил), в частности нормам пожарной безопасности, а следовательно — условиям муниципального контракта, — отметили в прокуратуре.

В частности, пути эвакуации не отвечают регламенту по ширине. Нет дополнительных маршрутов. Кроме того, нарекания проверяющих вызвали двери.

- Органом местного самоуправления не осуществлен должный контроль за качеством принятого в собственность здания, претензионная и исковая работа в отношении исполнителя не ведется, что ставит под угрозу жизнь и здоровье учащихся школы и преподавателей, — отметили в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU