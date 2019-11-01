2019-11-01T14:00:25+03:00
Общество

Прокуратура назвала Школу нового века в Энгельсе опасной для детей

Здание не отвечает требованиям безопасности
Екатерина Семенова
Поделиться:
"Школа нового века" в Энгельсе"Школа нового века" в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Здание Школы нового века в Энгельсе Саратовской области представляет опасность.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, к такому выводу пришли энгельсские прокуроры после проверки.

Было установлено, что здание учебного заведения на улице Лесозаводская было выкуплено в сентябре 2018 году у ООО «СК «Новый век».

- Здание приобретенной школы не в полной мере отвечает требованиям технических регламентов (норм и правил), в частности нормам пожарной безопасности, а следовательно — условиям муниципального контракта, — отметили в прокуратуре.

В частности, пути эвакуации не отвечают регламенту по ширине. Нет дополнительных маршрутов. Кроме того, нарекания проверяющих вызвали двери.

- Органом местного самоуправления не осуществлен должный контроль за качеством принятого в собственность здания, претензионная и исковая работа в отношении исполнителя не ведется, что ставит под угрозу жизнь и здоровье учащихся школы и преподавателей, — отметили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Администрация Энгельса проверит Школу нового века после жалоб на проблемы с бассейном

В учебное заведение выезжала комиссия

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хэллоуин под Саратовом поймали двух мужчин с окровавленным топором
На Доску почета Саратовской области занесены 17 человек и 18 предприятий
Проблемный дом на Бардина должны сдать к 25 ноября
Дерево изо льда на Топольчанской: «Т Плюс» выехало на место своего «арт-объекта»
«Т Плюс» затянуло сроки сдачи проблемного дома на Первомайской
В понедельник в Саратове изменится движение двух автобусов
В Третьяковской галерее представили работы юных саратовских художниц
Саратовца признали виновным в убийстве отца топором
В Саратове задержаны молодые и влюбленные наркодилеры
Николай Панков поздравил аграриев Ершовского района с Днем сельского хозяйства
На праздники в Саратове будут ловить нетрезвых водителей
В Саратовской области появятся турецкие орехи
Водителей Саратова призывают менять резину
Саратовская область получит половину средств для решения проблемы обманутых дольщиков
Лицеистов из Краснокутского района недокармливали
В Саратове на ходу расцепились вагоны трамвая
В Саратове прошел Большой этнографический диктант
В Саратовской области пройдет «Суббота Доноров»
Полиция задержала девочку из Саратова с наркотиками
Саратовские конькобежцы взяли призовые места чемпионата России
Саратовец отдал 50 тыс. рублей долгов по налогам ради поездки за границу
В Заводском районе до конца года появятся новый водопровод и канализационный коллектор
В Саратове 54-летний мужчина заманивал жертв через соцсети, насиловал и снимал порно
Две улицы в Кировском районе Саратова остались без воды
Панков: Проекты Володина всегда дают импульс развития району