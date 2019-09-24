Администрация Энгельса проверит Школу нового века после жалоб на проблемы с бассейном

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-24T14:10:17+03:00

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Администрация Энгельсского района Саратовской области начала проверку по сообщению в СМИ и соцсетях о невозможности учащимся Школы нового века посещать новый бассейн.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в школу выезжала комиссия для обсуждения ситуации на месте.

- С 16 сентября проводятся учебные занятия по физкультуре по программе «Плавание» и внеурочная деятельность по предмету «Физическая культура» (общая физическая подготовка «Плавание»). Занятия идут по расписанию, после предоставления необходимых документов. В них принимают участия свыше тысячи школьников, — пояснили в администрации Энгельсского района.

Напомним, ранее на странице сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина появилось возмущенное сообщение, что все абонементы в бассейн уже раскуплены, причем взрослыми, поэтому дети не могут ходить на занятия.

Получить комментарий директора Школы нового века Ольги Егоровой пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU