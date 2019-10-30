На "Почте России" пообещали содействие прокуратуре в деле о присвоении пенсии инвалида в Саратове
В Саратовском управлении "Почты России" прокоментировали информацию о нарушении прав ивалида, содержащегося в СИЗО.
- По данному факту ни жалоб от клиента, ни официальных запросов от правоохранительных органов в УФПС Саратовской области не поступало.
В случае поступления официальных запросов служба безопасности УФПС окажет следствию необходимое содействие, - говорится в комментарии.
Между тем, ситуацией заинтересовались не правоохранительный, а надзорный орган - прокуратура. По ее данным, мужчина два месяца не получал пенсию по инвалидности в общей сумме 26 тыс. рублей. Между тем, на почте представили квитанции о выплате. Оказалось, подпись в документах - другого человека. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU