На "Почте России" пообещали содействие прокуратуре в деле о присвоении пенсии инвалида в Саратове

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-30T17:45:56+03:00

Пока никаких запросов на эту тему не поступало - УФПС Саратовской области

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В Саратовском управлении "Почты России" прокоментировали информацию о нарушении прав ивалида, содержащегося в СИЗО.

- По данному факту ни жалоб от клиента, ни официальных запросов от правоохранительных органов в УФПС Саратовской области не поступало.

В случае поступления официальных запросов служба безопасности УФПС окажет следствию необходимое содействие, - говорится в комментарии.

Между тем, ситуацией заинтересовались не правоохранительный, а надзорный орган - прокуратура. По ее данным, мужчина два месяца не получал пенсию по инвалидности в общей сумме 26 тыс. рублей. Между тем, на почте представили квитанции о выплате. Оказалось, подпись в документах - другого человека. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU