Инвалиду в СИЗО Саратова не выплачивали пенсию
В Октябрьском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о присвоении пенсии.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, денег не получил инвалид, находящийся в СИЗО-1.
С июля по август 2018 года мужчине на выплачивали пенсию по инвалидности в общей сумме 26 тыс. рублей.
При этом в филиале «Почты России» представлены документы, что гражданин получил свои деньги 5 июля и 5 августа 2018 года. Однако, как оказалось, в квитанции стоит подпись другого человека.
Материалы проверки направлены в следственные органы. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU