2019-10-30T12:17:05+03:00
Происшествия

Инвалиду в СИЗО Саратова не выплачивали пенсию

«Почта России» представила подделанные квитанции
Екатерина Семенова
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В Октябрьском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело о присвоении пенсии.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, денег не получил инвалид, находящийся в СИЗО-1.

С июля по август 2018 года мужчине на выплачивали пенсию по инвалидности в общей сумме 26 тыс. рублей.

При этом в филиале «Почты России» представлены документы, что гражданин получил свои деньги 5 июля и 5 августа 2018 года. Однако, как оказалось, в квитанции стоит подпись другого человека.

Материалы проверки направлены в следственные органы. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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