2019-10-30T17:26:11+03:00
Общество

Зампред Бусаргин прокомментировал данные Росстата о саратовских дорогах, как одних из худших в стране

Мы никогда этого не скрывали - Бусаргин
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Роман БусаргинРоман БусаргинФото: Александр Уриевский
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Эксперты Росстата отмечают низкие показатели по количеству дорог в Саратовской области, отвечающих нормативам в 2018 году. Публикацию об этом "КП-Саратов" прокомментировал заместитель председателя правительства региона Роман Бусаргин:

— Мы никогда не отрицали того, что «проблема ремонта дорог» — это не фигура речи, а реальный камень преткновения и для инвестиций, и для туризма, и для простого передвижения жителей области по родному региону. Причина, из-за которой возникла эта проблема — недостаточное финансирование на протяжении многих лет при том, что протяженность автодорог составляет порядка 27 тысяч километров. Естественно, они требовали огромных сумм на содержание и ремонт, но дорожный фонд финансировался по остаточному принципу.

Просто для понимания — если сегодня задаться целью отремонтировать все дороги уже в этом году, понадобится почти 170 миллиардов рублей. Это больше годового бюджета области. При этом не берем в расчет межмуниципальные дороги, которые тоже ремонтировались за счет местных дорожных фондов, но и там ситуация не намного лучше.

Единственная возможность для нас радикально изменить ситуацию — это максимальное участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги». И мы начали эту работу еще в 2017-м году, когда он назывался приоритетным проектом. За эти три года удалось привести в нормативное состояние больше 750 километров дорог. Из них только в этом году почти 400 километров. И к настоящему моменту доля дорог регионального значения в нормативном состоянии составляет 14,5% при плановом показателе в 11,8%.

К 2024 году в нормативное состояние по плану нужно привести четверть всех дорог, но мы для себя ставим планку выше — треть дорог. Это не пустой оптимизм, а прогноз с учетом экономии, потому что сегодня мы требуем от дорожников использования новейших технологий и дальнейшего контроля за состоянием дорог. При таком подходе ситуацию в дорожной сфере удастся изменить кардинально в лучшую сторону, - прокомментировал Бусаргин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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