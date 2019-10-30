Росстат: В Саратовской области одни из худших дорог в России

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-30T10:54:36+03:00

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В Саратовской области нормативным требованиям соответствует лишь 9,9% дорог общего пользования регионального и межмуниципального назначения.

К такому выводу пришли эксперты Росстата по итогам 2018 года.

При этом отмечается, что показатель чуть выше, чем в прошлые годы. До этого он четыре года держался на уровне 9%. Однако ранее был существенно выше — до 29% в 2007 году.

Это один из худших показателей по стране. Межмуниципальные трассы хуже, чем у нас, только в Республике Марий Эл — там нормативу соответствует лишь 1,4%.

С дорогами местного значения ситуация лучше — нормативам соответствует 52,9% — это выше, чем в среднем по ПФО и на уровне среднероссийского.

ИСТОЧНИК KP.RU