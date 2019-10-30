2019-10-30T10:54:36+03:00
Общество

Росстат: В Саратовской области одни из худших дорог в России

Лишь 9,9% региональных трасс соответствуют нормативу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области нормативным требованиям соответствует лишь 9,9% дорог общего пользования регионального и межмуниципального назначения.

К такому выводу пришли эксперты Росстата по итогам 2018 года.

При этом отмечается, что показатель чуть выше, чем в прошлые годы. До этого он четыре года держался на уровне 9%. Однако ранее был существенно выше — до 29% в 2007 году.

Это один из худших показателей по стране. Межмуниципальные трассы хуже, чем у нас, только в Республике Марий Эл — там нормативу соответствует лишь 1,4%.

С дорогами местного значения ситуация лучше — нормативам соответствует 52,9% — это выше, чем в среднем по ПФО и на уровне среднероссийского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Преподаватели естественно-научных дисциплин высоко оценили проект реконструкции Городской станции аэрации
В Саратове горела многоэтажка
Известна программа празднования Дня народного единства в городах Саратовской области
Инвалиду в СИЗО Саратова не выплачивали пенсию
Балаковский Бизнес-инкубатор рассказал о предпринимательской деятельности на VII Фестивале науки
Саратовские предприниматели могут принять участие в бизнес-миссии во Вьетнам
Участники межрегиональной конференции экологов побывали в энгельсском Экотехнопарке
Перекрыта улица Строительная в Энгельсе
В Саратове состоятся экскурсии по закулисью театра оперы и балета
Житель Энгельса отработает нетрезвую езду
В Балакове горел дом и внедорожник
Прекращены поиски двух пропавших жителей Саратовской области
В селе Радищево полыхала баня
Для крестного хода в Саратове перекроют улицу Чернышевского
В Саратове мужчина угрожал бывшей девушке расправой осколком стекла