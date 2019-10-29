В Саратове ищут родственников погибшей под колесами Kia пенсионерки

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-29T18:41:06+03:00

До окончания поисков женщину не могут похоронить

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В Саратове разыскивают родственников Наталии Михайловой, которая скончалась 25 октября в результате аварии.

- Михайлова Наталия Александровна родилась 29 августа 1951 года в Саратове, окончила СГУ, работала в Саратовском научно-исследовательском институте сельской гигиены. Ее родственники могут жить в областном центре и Москве, пока их не найдут, женщину не могут похоронить. Все тех, кто что-либо знает о родственниках женщины, просят обращаться по телефону: 8-987-833-25-25 (Виктория), — сообщили в телеграм-канале «ЧП Саратов».

Смертельная авария произошла 24 октября на перекрестке улиц Большая Садовая и 2-я Садовая в Саратове 24 октября. Дорогу не поделили 19-летняя водительница ВАЗ-2114 и 36-летний мужчина, который вел Kia. В результате столкновения иномарка сбила 67 и 68-летнюю пешеходов, вылетела на трамвайные пути и врезалась в ларек.

Пострадавших сразу госпитализировали в больницу, однако менее чем через сутки они скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU